Компания Prime Shipping Foundation, которая в конце прошлого года первой совершила фрахтовую сделку с использованием биткоина, поставив зерно из России в Турцию, хочет собрать $150 миллионов в рамках ICO.

Половину собранных средств компания намерена потратить на обеспечение ликвидности Prime Crypto Bank, который позволит осуществлять практически мгновенную конвертацию.

Выпуск собственной криптовалюты запланирован на середину 2018 года. По словам главы компании Ивана Викулова, использование собственной криптовалюты упростит обмен традиционных валют и ускорит взаиморасчеты, сообщает Coinfox .

В настоящее время компания ведет переговоры с аудиторскими фирмами в связи с подготовкой к ICO и предпринимает шаги по получению банковской лицензии в Гибралтаре, чья юрисдикция отличается позитивным отношением к криптовалютным проектам.