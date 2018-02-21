Кем являются инвесторы пока неизвестно, а также нет никаких доказательств получения именно такой суммы.
Президент страны Николас Мадуро сообщил, что первый день пресейла национальной криптовалюты El Petro принес Венесуэле $735 миллионов.
Он добавил, что El Petro может также использоваться в продажах в сферах туризма и торговли нефтью и нефтепродуктами, сообщает Coinfox.
«Сегодня рождается криптовалюта, которая сможет помериться силами с Суперменом», − объявил Мадуро, имея в виду El Petro и США.
На официальном сайте El Petro есть инструкция для желающих завести виртуальный кошелек для этой криптовалюты. Открытые продажи El Petro в рамках ICO начнутся 20 марта.
Как сообщал Банкир.Ру, всего будет выпущено 100 миллионов El Petro общей стоимостью более $6 миллиардов. Стоимость одной монеты будет привязана к стоимости барреля венесуэльской нефти.
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