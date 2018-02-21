Президент страны Николас Мадуро сообщил, что первый день пресейла национальной криптовалюты El Petro принес Венесуэле $735 миллионов.

A grandes problemas, ¡grandes soluciones! Desde el primer minuto el juego arrancó bien, y arrancamos ganando: 4.777 millones de yuanes o 735 millones de dólares es el resultado inicial de las operaciones de intención de compra del Petro. #AlFuturoConElPetro pic.twitter.com/LoaDgj4rr1 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 21, 2018

Он добавил, что El Petro может также использоваться в продажах в сферах туризма и торговли нефтью и нефтепродуктами, сообщает Coinfox .

«Сегодня рождается криптовалюта, которая сможет помериться силами с Суперменом», − объявил Мадуро, имея в виду El Petro и США.

На официальном сайте El Petro есть инструкция для желающих завести виртуальный кошелек для этой криптовалюты. Открытые продажи El Petro в рамках ICO начнутся 20 марта.

Как сообщал Банкир.Ру, всего будет выпущено 100 миллионов El Petro общей стоимостью более $6 миллиардов. Стоимость одной монеты будет привязана к стоимости барреля венесуэльской нефти.