Как сообщает ФНС России , согласно второму этапу перехода на онлайн кассы, с 1 июля установить онлайн кассы обязаны организации и индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД и по патенту в сфере розничной торговли и общественного питания.

Для ИП, работающих на тех же условиях налогообложения, но без наемных сотрудников, обязательную регистрацию ККТ нового образца отложили до 1 июля 2019 года, соответственно закону № 337-ФЗ от 27.11.2017 г.

Дочерние организации FIFA, продающие билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018, а также поставляющие другие товары, работы или услуги, могут не применять ККТ при условии, что распространяемые ими входные билеты соответствуют формам, утвержденным правительством РФ.