Борис Акимов, фермер и основатель стартапа по производству органических продуктов LavkaLavka, стал первым предпринимателем, который использовал Waves Platform для токенизации своих навыков и времени.

По его словам, подход «свободного рынка» к собственным способностям очень привлекателен и представляет одну из наиболее сильных сторон блокчейна и криптовалют, говорится в сообщении Waves Platform.

«У меня возникла простая идея. Я обладаю определенными навыками, знаниями, опытом и временем, в течение которого могу их реализовывать. Владельцы токенов могут воспользоваться ими в зависимости от того, сколько токенов у них есть. Чем лучше я выполняю работу, тем выше спрос на мои навыки и знания, а значит, тем выше курс токенов, выпущенных на Waves. И наоборот, чем ниже качество моей работы, тем дешевле будет стоить токен», – поясняет Борис Акимов.

«Я исхожу из консервативного сценария. Я бы мог токенизировать 2 дня в неделю, то есть 16 рабочих часов в неделю или 768 часов в год. Пусть токен BorisAkimov будет обеспечен только 4 годами, чтобы снизить риски. Это 3328 часов или 12 миллионов секунд. Поэтому мой план - выпустить 12 000 000 токенов, которые можно будет обменять на мое время и навыки», - комментирует он.

По словам Александра Иванова, CEO и основателя Waves, можно токенизировать, что угодно, и это ничем не будет отличаться от других форм токенизации стоимости, но в данном случае виден индивидуальный подход. В будущем будет гораздо больше подобных примеров и необычных вариантов использования блокчейна.