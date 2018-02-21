Более половины опрошенных пользователей социальной сети «Одноклассники» знают, что такое блокчейн, показало совместное исследование «Одноклассников» и общественной организации РОЦИТ.

Как говорится в сообщении соцсети, 51% респондентов знают, что это технология записи и хранения информации, работающая по принципу распределенной базы данных. В то же время 26% связывают это понятие только с криптовалютой.

«Кроме того, пользователи показали высокую грамотность, связанную с денежными операциями в социальной сети. Например, 96% людей не попадутся на удочку мошенников, если получат личное сообщение с просьбой срочно перевести деньги: 55% пользователей позвонят знакомому и спросят, что случилось, а еще 27% зададут вопрос, ответ на который знает только их знакомый», — говорится в исследовании.

ОК и РОЦИТ регулярно проводят совместные проекты, в рамках которых рассказывают пользователям о правильном и безопасном поведении в интернете.