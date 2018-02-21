При помощи сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» физическими лицами в 2017 году совершено свыше 37 млн трансакций на общую сумму 785 млрд рублей. По сравнению с показателями 2016 года прирост по обороту составил 5%, сообщается в релизе компании.

В 2017 году участниками сервиса стали 56 финансовых организаций из России, Латвии, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Общая сеть обслуживания выросла за год более чем на 12 тыс. точек и насчитывает в настоящий момент 61,5 тыс. пунктов.

Также расширялась география сервиса: в 2017-м к числу стран, где доступны денежные переводы «Золотая корона», присоединились Латвия, Ирландия, Сербия и Македония.



Кроме того, в прошедшем году «Золотая корона» расширила линейку онлайн-сервисов услугой переводов card2card: трансакции возможны между картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» любого российского банка. В 2017 году возможность совершать онлайн-переводы «Золотая корона» в формате card2cash через веб-сайт и с помощью мобильных приложений получили держатели карт банков Казахстана, а интерфейс мобильного приложения «Золотая корона — Денежные переводы» пополнился версиями на киргизском, узбекском, казахском и таджикском языках.