Решение о продлении санкций в отношении «дочек» российских банков, работающих на Украине, будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), передает УНИАН .



«Согласно части 3 статьи 5 закона Украины «О санкциях», решение о применении, отмене и внесении изменений в санкций в отношении юрлиц, находящихся под контролем иностранного юридического лица, принимается СНБО и вводится в действие указом президента Украины», — рассказали в НБУ.

Как заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, украинский регулятор считает целесообразным продлить истекающие 16 марта санкции.



«Да, есть потребность продлить», — сказал Ваврищук.



По его словам, присутствие на украинском рынке банков с российским госкапиталом сокращается «практически по всем показателям».

НБУ в 2017 году по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017-го своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на один год. Документ предусматривает запрет на вывод капитала в пользу материнских структур.