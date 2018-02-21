Выдача розничных кредитов в России заметно выросла в январе 2018-го в годовом выражении. По сравнению с январем 2017 года количество выданных кредитных карт увеличилось, как уже сообщалось, на 68%, ипотечных кредитов — на 63%, микрозаймов — на 33,4%, автокредитов — на 29,1%. Наименьший прирост по сравнению с январем-2017 был отмечен в сегменте потребительских кредитов — 11,2%, подсчитало Национальное бюро кредитных историй на основе информации кредиторов, передающих данные в это БКИ.

Самую значительную динамику роста выдачи ипотечных кредитов в январе 2018 года в регионах РФ (среди 40 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с январем 2017 года продемонстрировали Башкирия (плюс 191,6%), Томская (плюс 166,1%) и Омская (плюс 148,3%) области. Наивысшую динамику роста выдачи автокредитов показали Ставропольский край (плюс 53%), Пензенская (плюс 52,8%) и Омская (плюс 49%) области. Наибольший рост количества выданных потребительских кредитов в начале года был отмечен в Пензенской (плюс 27,4%), Саратовской (плюс 22,4%) и Московской (плюс 19,5%) областях. Лидерами по росту выдачи микрозаймов по сравнению с январем 2017 года стали Томская (плюс 80,5%), Волгоградская (плюс 79,7%) и Воронежская (плюс 74,5%) области.

«Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить улучшение в последнее время условий предоставления розничных кредитов, включая снижение уровня процентных ставок, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования. Немаловажную роль сыграли и различные госпрограммы, стимулирующие приобретение в кредит жилья и автотранспортных средств».



По состоянию на 1 января 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 85 млн заемщиков, которую передают свыше 4,1 тыс. кредиторов, сотрудничающих с этим бюро.