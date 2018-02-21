Докапитализация трех крупных российских банков, попавших на санацию с применением нового механизма, является положительным фактором для их кредитного рейтинга, но их долгосрочная устойчивость все еще находится под давлением. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Речь идет о банке «ФК Открытие», Бинбанке и Промсвязьбанке, для которых ЦБ РФ во втором полугодии 2017 года утвердил планы спасения и которые намерен в ближайшие месяцы докапитализировать.

По оценке Центробанка, общие затраты на докапитализацию превысят 1 трлн рублей, что составляет более 20% совокупных активов трех банков до начала их спасения. В том числе банк «Открытие», крупнейший из трех, уже получил 456 млрд рублей, а Промсвязьбанк и Бинбанк будут докапитализированы до конца I квартала текущего года, указывает Moody's.

«Помощь от ЦБ РФ позволит банкам соблюсти минимальные требования по капиталу и даст им достаточный запас капитала для абсорбирования ожидаемых потерь и поддержки потенциального роста кредитования», — отмечают аналитики.

По словам младшего вице-президента Moody's Льва Дорфа, возврат вкладчиков будет критическим вопросом для этих банков. Он напоминает, что банк «Открытие» столкнулся с существенным оттоком вкладов перед объявлением о его спасении регулятором; депозитная база Бинбанка и Промсвязьбанка также сократилась, когда ЦБ ввел туда временную администрацию.

Бинбанк и Промсвязьбанк после объявления о введении временных администраций потеряли значительную долю клиентского фондирования, и их зависимость от фондирования со стороны ЦБ выросла до примерно 30% их совокупных обязательств по состоянию на 1 января 2018 года, указывают в Moody's.

«Открытию» и Бинбанку также чрезвычайно важно восстановить свои бизнес-модели по кредитованию. Эти банки планируется слить в течение ближайшего года, а затем продать объединенную структуру, напоминают в рейтинговом агентстве. Там ожидают, что объединенный банк потеряет существенную долю бизнеса, имеющего отношение к бывшим акционерам «Открытия» и Бинбанка и другим связанным сторонам.

В свою очередь Промсвязьбанк был выбран правительством в качестве будущего ключевого фининститута для оборонного сектора. Но это несет риск превращения банка в объект американских санкций, предупреждает Moody's.



Дорф также не исключает, что некоторые клиенты банков продолжат перевод своих операций в другие кредитные организации из-за опасений, что трудности, с которыми столкнулись санируемые игроки, и неопределенность их будущего станет причиной ухудшения качества обслуживания.