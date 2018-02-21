Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил предусмотреть финансирование на подготовку кадров для развития цифровой экономики.

«Минфину России и Минэкономразвития при подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» дополнительно проработать и предусмотреть финансирование плана мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина.