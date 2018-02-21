Mail.Ru Group предложила рекламодателям новый тип таргетирования — по психотипам пользователей, что позволит ориентироваться на персональные эмоционально-психологические особенности пользователей, объясняют в компании. Будет определено, как черты личности потребителей влияют на их финансовое поведение.

«Например, люди с высоким уровнем сознательности и низким уровнем открытости опыту планируют все заранее и достаточно прагматичны. Рекламная коммуникация для такой аудитории должна содержать конкретный посыл, отражающий явную выгоду и гарантии стабильности»,— цитирует «Коммерсант» представителя компании.

В основе нового таргетинга лежит модель определения личности на базе пяти черт: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизма и открытости опыту. Чтобы сформировать обучающую выборку, специалисты Mail.Ru Group опросили несколько сотен тысяч пользователей социальных сетей. По итогам опроса с помощью машинного обучения были построены модели для определения психотипов и их влияния на финансовое поведение потребителя.

Новый таргетинг Mail.ru Group уже опробовал один из крупнейших рекламодателей Unilever для продвижения бренда Dove. Удалось добиться повышения запоминаемости бренда более чем на 8%, говорит старший digital-медиаменеджер Unilever Антон Афанасьев.

Похожие технологии применяют и в «Яндексе». «В сервисе для рекламодателей «Яндекс.Аудитории» уже около 270 тыс. сегментов, в которых есть и те, которые учитывают психотипы»,— сообщили в «Яндексе».