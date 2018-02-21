В Японии 16 криптовалютных бирж намерены в начале следующей недели создать саморегулируемый орган. Такое решение было принято после недавнего взлома Coincheck и массовых проверок.

Ранее план слияния Ассоциации блокчейна и Ассоциации криптовалютного бизнеса Японии в одну организацию был отклонен. Теперь биржи намерены создать собственную организацию, которая будет зарегистрирована в Агентстве финансовых услуг Японии (FSA), сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Комментарий у представителей Ассоциации блокчейна и Ассоциации криптовалютного бизнеса взять не удалось.