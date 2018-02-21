Инициативная группа держателей дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd Рустама Тарико отказалась от предложенной реструктуризации. Кредиторы сочли «рыночную и справедливую» сделку по выкупу бумаг за 25% от номинала неприемлемой, пишут «Ведомости».

Russian Standard во вторник разослала держателям предложения о возможной реструктуризации бумаг на 451 млн долларов (данные Reuters). Компания Тарико предлагает инвесторам два варианта: получить 25% от номинала деньгами или 20% от номинала плюс право на выплаты, привязанные к финансовым результатам банка «Русский Стандарт».

«Указанное предложение неприемлемо, оснований для переговоров нет», — цитирует Reuters заявление инициативной группы, которая объединяет держателей 27,5% выпуска. Группа намерена работать «над сокращением срока бондов и истребованием залога по выпуску».

Дефолтные евробонды Russian Standard Ltd. выпустила в 2015 году, когда реструктурировала два выпуска субординированных облигаций банка «Русский Стандарт» на 550 млн долларов. В обмен на два выпуска держатели получили 18% от номинала деньгами и новые бумаги, эмитентом которых стала уже Russian Standard Ltd. По новому выпуску заложено 49% акций банка «Русский Стандарт».

По договору залога в случае дефолта 49% банка могут быть оставлены самим инвесторам, проданы на торгах или напрямую третьему лицу.