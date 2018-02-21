По данным сервиса «Юла», количество объявлений о продаже аптек за последнюю неделю выросло в 3,5 раза. Это может быть связано с законопроектом Минпромторга, который позволит ритейлерам продавать лекарства без рецепта.

Этот законопроект может вынудить аптечные сети сократить число торговых точек, а небольшие сети в регионах рискуют полностью уйти с рынка, сообщает Inc.Russia . При этом представители аптечных сетей отмечают, что принятие закона позволит продуктовым магазинам оформлять лицензии на фармацевтическую деятельность на юридическое лицо. Аптечным сетям приходится получать лицензии на каждую точку.

«Юла» отмечает, что средняя стоимость одной аптеки составляет 1,1 млн рублей. Помимо самих компаний, предприниматели продают и аптечные вывески — этот сегмент за последнюю неделю вырос в 1,5 раза по сравнению с началом 2018 года.