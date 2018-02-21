Компания Gallup International подсчитала мировой индекс экономической надежды года в рамках глобального опроса жителей планеты «Конец года» (End of the Year).



Так, на вопрос: «Скажите, пожалуйста, каким, на ваш взгляд, будет 2018 год с экономической точки зрения?» — чуть более четверти респондентов в мире (28%) ответили, что он будет годом экономического процветания. Это драматическое сокращение по сравнению с ситуацией годом ранее, когда 42% населения планеты ожидали от 2017 года позитивных экономических изменений. При этом количество негативных оценок прошлого года составляло 22%, а в этом увеличилось уже до 30%. Также выросла с 31% до 36% доля полагающих, что 2018 год будет таким же, как и прошлый, с экономической точки зрения.

В России, согласно опросу, проведенному «Ромир», в экономическое процветание в 2018 году верят 14% россиян, что ниже результата прошлого года (17%). Чуть меньше трети опрошенных (30%), как и в прошлом году, уверены в том, что наступивший год будет годом экономических проблем. А вот почти половина россиян (49%) считает, что этот год будет таким же, как и предыдущий.

Что касается динамики экономических оценок жителей России за последние пять лет, то после пика в 33% позитивных ожиданий в 2015 году можно наблюдать прогностический спад. При этом доля негативных оценок идет на убыль после рекордного значения в 54%, полученного в конце 2013 года. Постепенно доля ответов об экономических проблемах сократилась и стабилизировалась на уровне 30%.