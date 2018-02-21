Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital, главный претендент на покупку банка «Возрождение», был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка. Bonum Capital купил бумаги примерно на 100 млн долларов из выпуска на 500 млн. Этим может объясняться интерес Bonum Capital к банку «Возрождение» братьев Ананьевых, пишут «Ведомости».



В декабре Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка с помощью Фонда консолидации банковского сектора. В январе ЦБ списал капитал банка до 1 рубля и предупредил, что все его субординированные обязательства будут списаны. Всего их у Промсвязьбанка 1,2 млрд долларов и 36 млрд рублей, указано в его отчетности за девять месяцев прошлого года.



Держит ли Bonum Capital бессрочные евробонды Промсвязьбанка, неизвестно. Представители Bonum Capital, Промсвязьбанка, Центробанка и «Промсвязькапитала», через который братья Алексей и Дмитрий Ананьевы контролируют 70% акций Промсвязьбанка, это не подтвердили и не опровергли.



Промсвязьбанк в сентябре выкупал свои субординированные бонды с рынка. Он скупил бумаги четырех выпусков на сумму более 450 млн долларов, следует из данных Ирландской биржи. Но бумаги выпуска, в который инвестировал Bonum, банк не выкупал.

Продать эту бумагу в таком размере в рынок было невозможно, говорит один из собеседников газеты. Желающих брать на себя риски по бумагам, которые могут быть списаны, не находилось, говорит гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. «Продать суборды Промсвязьбанка на 100 миллионов долларов в рынок было невозможно, купить мог разве что якорный инвестор, связанный с владельцами Промсвязьбанка», — резюмирует Лосев.

Как сообщалось, сейчас Bonum Capital претендент на покупку банка «Возрождение», который Ананьевы по требованию ЦБ должны продать до 18 марта. Совет директоров «Возрождения» утвердил список кандидатов в его новый состав, среди которых семь представителей Bonum . Представитель Bonum Capital Антон Аверин подтверждал интерес фонда к покупке «Возрождения».

«В такие сжатые сроки найти другого покупателя, скорее всего, не удалось. К тому же это получается классическая для российского рынка сделка — конвертация долга в акции», — заключает Лосев.



Bonum Capital ждет согласования сделки в ЦБ, сейчас у регулятора проходят совещания с участием представителей фонда.