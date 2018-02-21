Хакеры проникли в облачные серверы автомобильной компании Tesla на платформе Amazon и использовали их для майнинга криптовалют. Об этом в корпоративном блоге сообщила команда по кибербезопасности RedLock — она изучает угрозы в сфере облачного хранения данных.



Источником уязвимости стал сервис Kubernetes от Google, считают эксперты RedLock. Это система с открытым кодом для управления приложениями. Учетная запись Tesla в Kubernetes не была защищена паролем, и в ней содержались сведения для доступа к облачному хранилищу Tesla в Amazon Web Service, уверяют эксперты.

В этом облаке были и важные телеметрические данные, но хакеры больше использовали взломанные мощности для майнинга. Более того, говорится в сообщении RedLock, хакеры выстроили особую систему защиты вокруг взлома, чтобы их было сложно обнаружить, даже не использовали максимум мощности, чтобы не привлекать внимания.

Взлом не повлиял на конфиденциальность клиентов Tesla и защищенность ее транспортных средств, приводит отраслевое издание Gizmodo слова представителя Tesla.