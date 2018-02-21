Хакеры, пытавшиеся украсть у индийского City Union Bank 2 млн долларов в начале февраля, использовали мошенническую схему, аналогичную той, что применялась злоумышленниками при кибератаке на ЦБ Бангладеш в 2016 году, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Как отмечает Reuters, несанкционированные переводы были сделаны мошенниками через систему SWIFT, деньги были отправлены на счета в ОАЭ, Турции и Китае.

Действия хакеров привели к тому, что банк не смог получать сообщения о подтверждении платежей. В итоге банк заблокировал только один перевод на сумму 500 тыс. долларов, который был отправлен через банковский счет Standard Chartered Bank в Нью-Йорке для кредитора в ОАЭ.

«Владельцы счетов являются частью этого заговора. Мы определенно видим сходство между случаем в Бангладеш и учитываем это сходство в расследовании», — заявил глава City Union Bank Н. Камакоди.