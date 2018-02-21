Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, обязывающий кредитора информировать заемщика о задолженности при совершении каждой операции по банковской карте.



Законопроектом предлагается установить обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита, предоставленного с использованием электронного средства платежа, путем направления заемщику уведомления. Предоставление актуальной информации о задолженности позволит заемщику объективно оценивать свое финансовое состояние и соответствует целям снижения уровня закредитованности населения.



Сейчас оператор по переводу денежных средства должен информировать клиента о совершении каждой операции по СМС или электронной почте. При этом оператор не обязан информировать о задолженности или остатке лимита.