Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий компаниям платить заработную плату работникам российских компаний за рубежом в иностранной валюте.

Согласно документу, российским гражданам, работающим за границей, будет разрешено получать зарплату в валюте, в том числе на счета в российских банках за рубежом. В настоящее время это запрещено. Операции по выплате зарплаты и иных выплат в иностранной валюте будут включены в перечень разрешенных валютных операций.



Законопроект предполагает внесение изменений в статью 131 Трудового кодекса РФ «Формы оплаты труда». На текущий момент данная статья подразумевает, что выплата заработной платы в нашей стране производится в денежной форме в валюте Российской Федерации, то есть в рублях. Также в статье кодекса имеется оговорка: «В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации».

Предложенный правительством РФ законопроект предлагает дополнить 131 статью следующим абзацем: «В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предложенные изменения в ТК РФ необходимы для «устранения коллизии в правоприменении проектируемых норм федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».