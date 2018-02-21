Госдепартамент США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на 3 млрд долларов, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.



«Прекращение таких сделок по сути является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — передает ее слова РИА Новости.

Науэрт напомнила, что всем американским дипмиссиям поручено предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал CAATSA против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за значительные трансакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.