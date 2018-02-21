С 12 февраля все без исключения банки могут получать выписки о пенсионных отчислениях граждан только через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда (ПФР) кредитным организациям. Такой способ требует регистрации физлиц на портале госуслуг (ЕПГУ), однако не все банки готовы им пользоваться.



Ранее Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы (в настоящее время присоединен к ВТБ) и «Уралсиб» могли получать данные напрямую из ПФР. В письме ПФР указывается, что установленный ранее порядок признан утратившим силу.

По данным издания, некоторые госбанки изменением порядка недовольны и считают запросы через СМЭВ для себя нецелесообразными. Данный вопрос обсуждался в прошлую пятницу на совещании в ЦБ с участием крупных банков.

На данный момент на портале госуслуг зарегистрировано около 66 млн человек из 147 млн постоянно проживающих в России (по данным Росстата на 1 января 2018 года).



«Если заемщик банка не зарегистрирован на портале госуслуг, для получения выписки банк вынужден сам его регистрировать, — говорит один из собеседников газеты. — Для крупных банков это неоправданная потеря времени, им проще отказать в выдаче кредита и кредитовать только клиентов из своей базы или же пользоваться данными бюро кредитных историй, которых достаточно для оценки рисков». К тому же, по его словам, через СМЭВ каждый банк может запросить не более 10 тыс. выписок в месяц, что является достаточным далеко не для всех банков. Открыто выразил протест против нового порядка в рамках совещания лишь представитель Сбербанка. «На текущий момент Сбербанк проводит работы по построению взаимодействия с ПФР через целевой канал с использованием ЕПГУ (СМЭВ)», — сообщили в банке.



Процедура получения данных из ПФР через СМЭВ достаточно непростая. Как пояснили в Минкомсвязи, ПФР для обработки запроса использует паспортные данные и СНИЛС заемщика. Для того чтобы воспользоваться услугой получения выписки из ПФР, заемщик должен быть зарегистрирован на ЕПГУ, поскольку после отправки запроса банком заемщик получает СМС-сообщение с кодом, которым подтверждает свое согласие на оказание услуги. Запрос формирует сам банк с помощью специальной электронной формы, которая интегрирована с ЕПГУ, клиенту для этой процедуры заходить на портал госуслуг не нужно. Если же клиент не зарегистрирован, то он может сделать это в офисе банка, оснащенном для этих целей компьютерами.



По информации газеты, Сбербанк не единственный из лишившихся права прямых запросов в ПФР банк, считающий получение данных через СМЭВ слишком сложной процедурой. Впрочем, в официальных комментариях банкиры уверяют в обратном.

