Ожидаем нейтральной динамики торгов российского рынка из-за снижения нефтяных цен на 0,7% до $64,7 за баррель, но поддержка будет со стороны укрепившегося доллара на форекс в течение азиатской сессии. При этом азиатские фондовые индексы растут от 0,1% до 1,2%, благодаря ослаблению японской йены на 0,5% до 107 йен за доллар. В свою очередь, американские фондовые индексы закрылись снижением из-за роста доллара и увеличения ближнего края кривой доходности американских гособлигаций. На кривую долга повлияли аукционы по размещению векселей и 2-хлетних нот, которые прошли с малым увеличением доходности.

Кроме того, в среду вечером будут опубликованы протоколы январского заседания FOMC, что поможет прояснить ситуацию с темпами увеличения ставки в текущем году. Это также поддержит доллар. Прогноз от Bloomberg по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США показал, что рынок ожидает увеличения запасов, что давит на котировки нефти. В пользу рубля играет подготовка экспортеров к налоговым платежам, на следующей неделе.