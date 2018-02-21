Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков не почувствовал на себе какого-либо влияния так называемого «кремлевского списка» Минфина США, опубликованного в конце января. Об этом Горьков сообщил в интервью ТАСС .

Всего в списке представлены имена 210 человек. Он поделен на несколько частей — администрация президента, Кабинет министров, политические лидеры и олигархи.

«Для меня честь оказаться с такими людьми в списке. Но на практике никто не знает, чем обернется попадание в этот список. Уверен, переживать заранее не стоит, метаниям, что и как будет, я предпочитаю спокойствие. Пока никаких изменений на себе не почувствовал. Отношения, рабочие контакты строятся не от каких-то списков, а от того, кто вы и что вы делаете», — подчеркнул Горьков.

Глава госкорпорации также отметил, что говорить о дальнейших возможных действиях США пока рано. «Это вопрос конкретных действий, которые предпримут органы власти Соединенных Штатов. Прогнозы строить сложно. Но не считаю, что суверенный риск будет задействован, потому что это касается фундаментальных параметров», — пояснил Горьков.