Россия может отстать от всего мира в экономическом развитии, если в стране не возрастет число желающих стать предпринимателями, считает заместитель председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости .

Он принимает участие во II Молодежном форуме Пермского края, участники которого собрались для обсуждения вопросов инноваций и цифровой экономики, киберспорта и молодежных СМИ.

В ходе лекции на тему «Гуманитарные технологии» он поделился своим мнением о проблемах российской экономики и рассказал о том, что необходимо сделать для того, чтобы Россия смогла развиваться в будущем.

«Если у нас всего 2% населения, как сейчас, будет иметь желание создать свой бизнес, то нам надо просто «закрыть лавочку», потому что мы отстанем от всего мира в экономическом развитии», — считает Кудрин.

Для решения данной проблемы он предложил создать систему по повышению навыков предпринимательства. По мнению Кудрина, показатель желающих открыть свой бизнес, который обеспечит развитие, должен быть на уровне 4—8%.