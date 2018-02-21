Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» утвердил во вторник, 20 февраля, бизнес-план банка на 2018 год, сообщил РБК источник, знакомый с результатами заседания, и подтвердил финансист, близкий к банку. «Бизнес-план предполагает выход на прибыль уже к концу 2018 года, — рассказал источник РБК. — Плановый объем прибыли незначителен, важен сам факт положительного результата». «В планах банка — выйти в небольшой плюс в этом году, меньше миллиарда рублей», — добавил еще один собеседник издания, знакомый с итогами заседания.

По словам одного из источников, прибыль планируется получить за счет снижения размера проблемной задолженности и роста основных направлений бизнеса. Решению ситуации с проблемными активами поможет их перенос на баланс специально созданной для этого структуры. В планах банка на 2018 год и решение судьбы РГС Банка. Рассматривается возможность его слияния с «Открытием» и Бинбанком, уточнил источник РБК.

Убыток банка «ФК Открытие» по итогам 2017 года составил порядка 221 млрд рублей по РСБУ. Бинбанк в указанный период получил прибыль в размере 31 млрд рублей.

В банке «ФК Открытие» отказались от комментариев, сославшись на то, что протокол наблюдательного совета еще не подписан. РБК ожидает комментариев ЦБ.

ЦБ объявил о начале оздоровления «ФК Открытие» 29 августа 2017 года. Его санация проходит по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Причинами ухудшения финансового положения банка ЦБ называл рискованную бизнес-модель, кредитование бизнеса собственников, неудачную санацию банка «Траст», а также приобретение СК «Росгосстрах» и ряда связанных с ним активов. На поддержание ликвидности банка ЦБ направлял рекордный 1 трлн рублей.