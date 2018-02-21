Таможня Финляндии вскоре может провести аукцион по продаже конфискованных ею биткоинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Финляндское информационное агентство (STT).

На аукционе эту виртуальную валюту планируется обналичить, получив взамен евро. Ранее подобные торги уже проводила Швеция. По данным газеты Helsingin Sanomat, сейчас в распоряжении таможенников находится около двух тысяч биткойнов, что соответствует порядка 23 млн долларов. Большая часть из них была конфискована ведомством в 2016 году во время расследования дела о продаже наркотиков, однако всего в целом криптовалюта изымалась в рамках почти двух десятков дел.

Государственное казначейство республики считает идею организации аукциона лучшим способом реализации биткоинов, поскольку в этом случае таможня будет знать, кто стал покупателем, и сможет быть уверена в том, что получит деньги до передачи виртуальной валюты новому собственнику.

Точная дата проведения торгов пока не определена. По словам руководителя экономического отдела финской таможни Пекки Пюльккянена, которого цитирует телекомпания Yle, произойти это может уже предстоящей весной. Аукцион состоится в нтернете, а вырученные средства передадут государству.