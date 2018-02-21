В 2017 году экономика стран — участниц Евразийского банка развития адаптировалась к негативным внешним условиям и вышла на траекторию положительного экономического роста. Задача следующих нескольких лет — более устойчивый и высокий экономический рост экономики региона, говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном группой главного экономиста ЕАБР.

Авторы доклада отмечают, что страны ЕАБР демонстрируют положительные темпы роста по причине улучшения внешних условий, постепенного смягчения монетарной политики и фискальных стимулов. По итогам 2017 года прирост ВВП региона составил 1,8% по сравнению с падением на 0,1% в 2016 году. Наблюдается восстановление взаимной торговли. Объем товарооборота Евразийского экономического союза за январь — ноябрь 2017 года составил 48,8 млрд долларов, или 126,4% к уровню соответствующего периода 2016 года. Определенные успехи демонстрирует монетарная политика. Инфляция в декабре 2017 года достигла рекордно низких уровней в Белоруссии (4,6% по сравнению с декабрем предыдущего года) и России (2,5% за аналогичный период). В остальных странах региона инфляция не превысила установленных целевых ориентиров.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, в течение 2018 года ожидаются положительные темпы экономического роста в странах-участницах и увеличение ВВП на 2,2%. В Армении прирост ВВП составит 3%, в Белоруссии — 2,6%, в Казахстане — 3,7%, в Киргизии — 4,2%, в России — 2%, в Таджикистане — 7,3%. Достигнутый по итогам 2017 года рекордно низкий уровень инфляции (в целом по региону — около 3%) увеличится в 2018 году до 4%, но будет оставаться в рамках целевых ориентиров центральных (национальных) банков. По итогам 2018 года инфляция в Армении прогнозируется на уровне 3,4% (прирост в декабре по сравнению с декабрем предыдущего года), в Белоруссии — 6%, в Казахстане — 5,8%, в Киргизии — 4,7%, в России — 3,8%, в Таджикистане — 6,1%.

«Эффективная работа бюджетных правил позволит ослабить зависимость динамики номинального валютного курса от цен на нефть в ведущих экономиках региона и будет способствовать стабилизации взаимных валютных курсов стран — участниц ЕАБР», — отметил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.



Специальный доклад к макрообзору посвящен взаимной торговле стран — участниц ЕАЭС, в рамках которой отмечается рост номинальных объемов, повышение диверсификации структуры и снижение сырьевой направленности. По мнению авторов доклада, все это свидетельствует, что единый рынок товаров и услуг ЕАЭС начинает давать экономические дивиденды. При этом взаимное экономическое сотрудничество сосредоточено, среди прочего, на развитии внутриотраслевой торговли, что позволит ей стать одним из драйверов экономического роста.