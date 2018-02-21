Крупнейший криптовалютный обменник в США Coinbase и одна из крупнейших криптовалютных бирж объявили о поддержке SegWit - улучшения протокола биткоина, цель которого - снизить комиссионные при проведении транзакции и повысить их скорость.

Теперь Bitfinex поддерживает ввод-вывод средств с использованием адресов формата P2SH. По словам представителей популярной биржи, SegWit-адреса позволят снизить на 15-20% комиссии, а также ускорить обработку транзакций в сети биткоина. Чтобы воспользоваться преимуществами SegWit, пользователям Bitfinex необходимо на странице для биткоин-депозитов сгенерировать адреса нового формата, которые должны начинаться на цифру «3».

Coinbase объявили, что они закончили процесс тестирования на этой неделе и постепенно начнут вводить поддержку SegWit для своих клиентов. Предположительно к середине следующей недели уже все 100% клиентов Coinbase будут переведены на SegWit адреса, сообщает Altcoin .

Протокол SegWit был активирован в сети биткоина в августе 2017 года, но целый ряд крупных компаний по-прежнему не добавил его поддержку. Coinbase при этом оказалась под отдельной волной критики — еще несколько месяцев назад компания высказывала поддержку некоторым сомнительным решениям, которые в потенциале могли бы увеличить ее прибыль, но вряд ли способствовали бы здоровому развитию биткоина в целом.