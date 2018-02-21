Чистая прибыль Связь-Банка по РСБУ по итогам 2017 года составила 1,226 млрд рублей (без учета СПОД). Такие данные отчетности банк приводит в релизе, распространенном в среду.

Напомним, в 2016 году у банка был отрицательный финансовый результат: убыток составил 14,073 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка в 2017 году увеличился в 1,3 раза, указано в релизе финорганизации. «Существенно повысилась эффективность деятельности, в том числе за счет сокращения расходов на 0,6 млрд рублей», — добавляют в банке.

Нетто-активы Связь-Банка по состоянию на конец прошлого года составили 260,1 млрд рублей. Капитал достиг 37,5 млрд рублей, что на 0,5 млрд выше показателя на 1 января 2017-го. Норматив достаточности капитала находится на уровне 17,173% (при минимальном требовании Банка России, составляющем 8%).

На начало 2018 года розничный кредитный портфель достиг 88,1 млрд рублей. Объем высокомаржинальных кредитов наличными увеличился на 36%, а его доля в портфеле выросла с 9,8% до 12,4%. Комиссионный доход по операциям физических лиц за год увеличился на 34% и превысил 600 млн рублей. Это произошло «в том числе за счет реализации новых продуктов и внедрения эффективной модели управления продажами», поясняется в релизе.

Размер портфеля кредитов, выданных юридическим лицам и ИП, на 1 января 2018 года был равен 82 млрд рублей.



Объем привлеченных банком средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос в 2017 году на 21% до 66,03 млрд рублей. Остатки средств на счетах юридических лиц составили 112 млрд.

