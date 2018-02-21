Банк России со следующего года запускает платформу маркетплейса, с помощью которой граждане дистанционно смогут открыть вклад , взять кредит в банке, а также купить полис страховой компании. «Пилот» платформы стартует во II квартале этого года, а в полную силу проект должен заработать в начале следующего года, пишут «Известия».



Тогда же будет определен оператор платформы и размер платы за подключение банков и страховщиков. Создание платформы маркетплейса является одной из приоритетных задач Банка России на ближайшие годы, отметили в ЦБ, не уточнив, какие требования будут предъявлены к банкам и страховщикам для подключения к проекту.

Перед тем как воспользоваться платформой маркетплейса, клиентам нужно будет посетить банк, чтобы сдать биометрические параметры (они попадают в Единую банковскую систему (ЕБС), которая должна заработать с 1 июля 2018 года).

Покупка финансовых продуктов на маркетплейсе, рассказали два банкира, знакомые с проектом, будет происходить так: после того как гражданин выберет услугу банка или страховщика на сайте платформы, с нее направляется запрос в ЕБС для подтверждения личности клиента по биометрии.

В этот же момент платформа перенаправляет клиента на сайт госуслуг, где он вводит логин и пароль для подтверждения своей личности. Затем Единая система идентификации и аутентификации сайта госуслуг направляет подтверждение данных гражданина в ЕБС, которая, сверив полученные данные, отсылает положительное решение об аутентификации в конкретный банк или страховую компанию. Как только там получают подтверждение личности пользователя, он с сайта госуслуг возвращается на сайт маркетплейса и может оплатить услугу.

На маркетплейсе продукты банков и страховщиков будут располагаться в одном месте, соответственно, можно будет удаленно получить сразу несколько услуг, например, взять автокредит и оформить полис ОСАГО , а при желании — каско.

Со стартом нового проекта Банка России повысится доступность финансовых услуг для населения, но мелкие игроки могут быть вытеснены с рынка, предупредили эксперты.