Банк России уведомляет о начале процедуры реорганизации банка «Национальный Стандарт» в форме присоединения к нему РусЮгбанка, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Западный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации акционерного общества «Банк «Национальный Стандарт» в форме присоединения к нему публичного акционерного общества «Коммерческий банк «Русский Южный Банк», — говорится в релизе.

