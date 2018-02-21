Годовая инфляция в России на конец 2018 года может оставаться несколько ниже 4%, ее закрепление на низком уровне приобретает устойчивость благодаря факторам постоянного действия. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Динамика потребительских цен».

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно. Этому будет способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и увеличение внутреннего спроса в условиях перехода Банком России от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Инфляция замедляется во всех восьми федеральных округах и не превышает 4%. В шести из них темпы прироста потребительских цен были ниже среднероссийского уровня. Лишь в двух федеральных округах инфляция выше среднего по России — Центральном (2,8%) и Северо-Западном (2,4%).

В ближайшие месяцы удорожание продовольствия будет слабым при стабильной курсовой динамике. Рост цен на непродовольственные товары и услуги останется невысоким. По оценке Банка России, возможно временное замедление годовой инфляции во II квартале 2018 года.

Годовой прирост цен на продовольствие в январе обновил исторический минимум. При этом уровень цен на плодоовощную продукцию опустился ниже значения января прошлого года. Заметный вклад в замедление продовольственной инфляции внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию.



До минимального значения снизились и темпы прироста цен на непродовольственные товары. Наибольшим был вклад замедления роста цен на легковые автомобили. Заметным было также влияние снижения годовых темпов роста цен на автомобильный бензин.

Способствовали замедлению инфляции в январе и меры в области регулирования: сохранение ставок акцизов на алкоголь; замедление темпов роста или снижение цен на медицинские товары, ряд из которых регулируется; сдержанная динамика цен на транспортные и жилищно-коммунальные услуги.