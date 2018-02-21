Федеральная таможенная служба (ФТС) не рассматривает вопрос объединения с Федеральной налоговой службой. Об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин, передает РИА Новости.



«Скажу кратко, что (этот вопрос) не стоит, поэтому перспектив никаких», — сказал Булавин, отвечая на вопрос, какие перспективы у объединения ФТС и ФНС.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявлял, что решение о создании единой фискальной службы РФ на базе ФТС и ФНС, если такое объединение будет признано целесообразным, следует принимать не позже мая 2018 года.