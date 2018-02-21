За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 4,99% и теперь составляет $10,993 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $185,5 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 09.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 7,32% до $0,884 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $86,4 млрд.

Курс Ripple упал еще на 8,35% за сутки. Он составляет $1,05 при капитализации $41 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 10,25% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,385 тыс. Капитализация криптовалюты - $23,5 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $473,7 млрд.