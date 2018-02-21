Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в столичном Темпбанке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму около 6,562 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Основная часть недостачи (более 6,535 млрд рублей) связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов кредитных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами. Также отсутствуют подтверждающие документы по «прочим активам» на сумму более 8 млн.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов банка, а также по взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов», — говорится в сообщении АСВ.

Уточняется, что в ходе инвентаризации также выявлено имущество (оргтехника, мебель и прочее) в количестве 4 275 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Темпбанк был лишен лицензии 2 октября 2017 года и признан банкротом 16 ноября. До отзыва лицензии в банке на протяжении полугода, с начала апреля 2017-го, действовала временная администрация в лице АСВ и был в силе мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Согласно данным Центробанка, опубликованным в начале ноября, «дыра» в балансе Темпбанка превышает 11,3 млрд рублей.



Объясняя отзыв лицензии, ЦБ отмечал, что «модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных неработающих активов. При неудовлетворительном качестве активов Темпбанк неадекватно оценивал принятые риски». При этом итогом проведенного АСВ (в статусе временной администрации) обследования финансового положения банка стало «объективное отражение стоимости активов в отчетности Темпбанка, которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала)».