«Яндекс» стал лидером рейтинга двадцати самых дорогих компаний Рунета-2018 со стоимостью 12,38 млрд долларов, сообщает Forbes. Основным источником дохода для «Яндекса», основанного в 2000 году, по-прежнему остается выручка от продажи интернет-рекламы.

Крупнейшие игроки Рунета выбрали путь Google и Facebook, отмечает Forbes. Они активно скупают нишевые проекты и создают целые экосистемы, охватывающие все сферы жизни россиян — от доставки еды и вызова такси до киберспорта. Для рейтинга выбирались компании, изначально делавшие ставку на бизнес в Интернете (в структуре их выручки на онлайн приходится более половины), созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.



Вторую строчку занимает Mail.ru Group (6,86 млрд долларов), а замыкает тройку лидеров электронная доска объявлений Avito (2,734 млрд долларов).Четвертое место занимает один из крупнейших интернет-магазинов Wildberries (602 млн долларов), пятое — онлайн-ретейлер одежды и обуви Lamoda (454 млн долларов), шестое — Ozon Group (369 млн долларов), седьмое — сервис онлайн-бронирования Biletix (264 млн долларов), восьмое — онлайн-ресурс поиска работы HeadHunter (228 млн долларов).



На девятой строчке расположился онлайн-дискаунтер «Ситилинк» (224 млн долларов), оставшийся единственным ретейлером в списке Forbes, который специализируется на торговле электроникой. Замыкает десятку сервис геолокации 2ГИС (211 млн долларов).

Также в рейтинг вошли сервис бронирования авиабилетов Aviasales (138 млн долларов), электронная торговая площадка B2B-Center (121 млн долларов), онлайн-кинотеатр Ivi.ru (119 млн долларов), рекрутинговый проект SuperJob (117 млн долларов), доска объявлений Циан Групп (111 млн долларов).

В этом году из рейтинга Forbes выбыли онлайн-ретейлеры «Юлмарт» и Exist, отмечает издание. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, второй находится в стадии ликвидации. В обоих случаях этим событиям предшествовали корпоративные конфликты. Вместе с тем в рейтинг ворвались сервис онлайн-бронирования Biletix, интернет-магазин «ОнлайнТрейд.Ру» (129 млн долларов) и образовательная платформа SkyEng (80 млн долларов).





