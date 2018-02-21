Рубль уже несколько дней находится в состоянии стабильности по отношению к доллару. От позиции 56,50 российская валюта практически не отклоняется. Утренний курс на сегодня 56,52 рубля за доллар. Без поддержки высоких нефтяных цен у рубля нет сил для роста, комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Три дня рубль торгует без особых изменений к доллару. На графике появилась фигура, напоминающая «голову-плечи», реализация которой уведет котировки российской валюты в район 54,3 руб за доллар. Но это произойдет не сегодня, дешевеющая нефть и рост доллара могут привести к ослаблению рубля копеек на 50, прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Как поясняет Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи ожидается ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Поводом для этого станет динамика рынка энергоносителей, однако приближение налогового периода, способствующего росту предложения валюты на рынке, сдержит продажи.

«Снижение «черного золота» может привести к тому, что уже в первые часы доллар попытается подняться выше 56,6 рубля и закрепиться над этой отметкой. При этом дальнейшее отступление котировок нефти во второй половине дня может позволить американской валюте укрепить свои позиции и сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей. Отметим, что до преодоления этой отметки говорить об отмене нисходящего сценария в паре USD/RUB не приходится», - анализирует эксперт.

Курс пары доллар/рубль продолжит сегодня консолидацию в районе 56,5 руб. Диапазон торгов среды для пары евро/рубль находится в границах отметок 69,5-70 руб. за евро, прогнозирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.

По словам Ивана Марчены, аналитика Forex Club, в среду Минфин РФ на аукционах предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 45,9 миллиарда рублей (чуть выше, чем неделей ранее). Также рубль будет поддерживать налоговый период. Однако укреплению рубля может помешать рост доллара на forex и негативная динамика нефти. Не исключено, что среду пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 56,1-57,05 рубля, EUR/RUB – 69,2-70,38 рублей.