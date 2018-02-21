Брокерская компания «Альфа-Форекс» прекращает обслуживание клиентов — резидентов России до 23 марта 2018 года. Об этом компания сообщила своим клиентам в личных кабинетах.



«Уважаемые клиенты «Альфа-Форекс»! Информируем вас о грядущем прекращении обслуживания резидентов Российской Федерации. Планируется, что предоставление услуг будет завершено до 23 марта 2018 года», — говорится в сообщении компании.

При этом клиентов обещают проинформировать о сроках и процедуре прекращения операций на счетах до конца февраля.

«Все обязательства перед существующими клиентами «Альфа-Форекс» будут выполнены надлежащим образом, согласно действующим договорам, условиям ведения бизнеса и применимому законодательству, под контролем регулятора CySec», — говорится в письме «Альфа-Форекс».

Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited работает под брендом «Альфа-Форекс». Как заявлено на сайте последнего, «Альфа-Форекс» — один из крупнейших мировых брокеров, ориентированный на клиентов из Евросоюза, России и стран СНГ. Интересы клиентов компании защищены европейскими стандартами регулятора Комиссии по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySec). Alfa Capital Holdings является частью ABH Holdings S.A. (ABHH). ABHH — это частная холдинговая компания, головной офис которой находится в Люксембурге, с инвестициями в ряд банковских групп в странах СНГ и Европы. Операционной компанией ABHH является, в частности, Альфа-Банк, представленный в России и странах СНГ.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru