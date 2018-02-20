В России должно остаться всего четыре-пять банков. Об этом руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил в ходе парламентских слушаний на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».



«Банки пусть работают, а не спят. Можно ограничители поставить, что с этой карточки можно в месяц снять 500 тысяч рублей. Если 800 пошло — остановите платеж! Но банки сидят и спят. Нужно разбудить эту банковскую систему. Ее правильно сокращают, нужно оставить четыре-пять банков, посадить настоящих специалистов, и везде должен быть «безнал» и электроника. И тогда у нас будет больше успехов», — рассказал он в ходе выступления.

Также Жириновский подчеркнул, что необходимо повсеместно вводить идентификацию по голосу, отпечаткам пальцев и глазам.