Каршеринговый сервис YouDrive до конца февраля запустит услугу краткосрочной аренды такси YouDrive Business для индивидуальных предпринимателей.

YouDrive для этого закупает 200 автомобилей BMW 2 серии Active Tourer, которые будут оснащаться государственными регистрационными знаками на желтом фоне, позволяющими проезжать по выделенным полосам в Москве, их аренда обойдется в 199 руб. в час на срок от четырех до восьми часов, рассказал основатель сервиса Борис Голиков.

Как сообщает «Коммерсант» , YouDrive обещает взять на себя страхование, техосмотр, мойку автомобиля и предрейсовый медосмотр водителя. На первом этапе компания инвестирует в проект 300 млн рублей, в основном это заемные деньги.

Взять авто в аренду сможет только зарегистрированный пользователь YouDrive Business из числа индивидуальных предпринимателей, работающих напрямую с крупными агрегаторами такси. YouDrive намерен работать с водителями «Яндекс.Такси» и Uber, Gett и других агрегаторов.