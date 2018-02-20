Выплаты вкладчикам банка «Мастер-Капитал», у которого во вторник была отозвана лицензия, начнутся не позднее 6 марта 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.



До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам .



Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля.