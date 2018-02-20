Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития Ингушетии.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба»).



Подозреваемый в апреле 2015 года, превышая свои должностные полномочия, заключил с коммерческой организацией, занимающейся производством и реализацией мясомолочной продукции, находящейся на территории республики, инвестиционный договор и выдал данной организации свидетельство, на основании которых стоимость платы за аренду мясо-молочного комплекса была снижена на 95%.

В результате указанных незаконных действий подозреваемого бюджету Ингушетии причинен материальный ущерб на сумму 27 млн рублей.

Отметим, что имя подозреваемого СКР не называет. Между тем в апреле 2015 года данный пост занимал Бексултан Бузуртанов.