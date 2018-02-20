Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи объявила, что поддерживает торговлю криптовалютами при условии, что это будут «нормальные транзакции».

Глава FSS Чоу Хьен-сик провел совещание с представителями ряда крупных бирж, на котором заявил, что правительство «будет поддерживать торговлю криптовалютами при условии, что будут осуществляться нормальные транзакции». Таким образом, правительство намерено «воодушевить» финансовые учреждения на работу с криптобиржами, сообщает ForkLog .

Напомним, с 30 января в стране запрещен анонимный криптотрейдинг. Сейчас слова Хьен-сика идут вразрез с предыдущими заявлениями правительства — ранее чиновники даже рассматривали возможность закрытия криптовалютных бирж.