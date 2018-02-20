Продажа собственной венесуэльской криптовалюты, получившей название El Petro, начинается во вторник в Венесуэле. Власти рассчитывают, что криптовалюта позволит успешно привлекать средства из-за рубежа.

Как объявил ранее президент Николас Мадуро, будет выпущено в общей сложности 100 млн единиц этой цифровой валюты, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе.

От других криптовалют El Petro отличает то, что ее - едва ли не единственную в мире - будет обеспечивать реальный актив. Для этой цели отвели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Стоить одна единица криптовалюты будет столько же, сколько и баррель венесуэльской нефти - порядка $60 в настоящее время.

El Petro можно будет использовать для оплаты товаров или услуг, выплаты налогов, сборов и пошлин на территории страны, а также обменивать на имеющиеся в обращении бумажные деньги, сообщает ТАСС . Курс будет зависеть от объема операций, совершаемых во всех пунктах обмена, получивших от властей разрешение на ведение деятельности.

Напомним, в конце прошлого года, практически сразу после заявления Мадуро о выпуске El Petro, министр финансов и государственного кредита Колумбии Маурисио Карденас назвал эти планы «дымовой завесой», подчеркнув, что криптовалюта «не спасет венесуэльскую экономику».

По словам Рикардо Хаусманна, занимавшего пост министра планирования в правительстве Венесуэлы при президенте Карлосе Андресе Пересе, El Petro будет провалом и выпуск криптовалюты можно понимать как «новую эмиссию государственного долга» в момент, когда нет средств выплачивать уже существующий.

По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2016 году объем внешнего долга страны достиг $132,15 млрд.