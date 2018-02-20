В Татарстане в 2017 году выявлено 112 фактов незаконного обналичивания средств, следует из доклада главы МВД РТ Артема Хохорина к заседанию Госсовета республики.

Из них в 79 случаях использовались фирмы-однодневки, в 18 — юрлица проходили реорганизацию. Всего за прошедший год в Татарстане выявлено 2574 экономических преступлений, сообщает TatCenter.

Ранее зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин заявлял, что операции по незаконному обналичиванию в России стали нерентабельными — ставка по ним выросла до 17%.