В Пермском крае перед судом предстанут организатор и участники группы, обвиняемые в махинациях с банковскими гарантиями на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Перми и 17 его сообщников. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ (создание преступного сообщества и участие в нем) и частью 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, житель Перми создал сообщество, целью которого являлось хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

С целью реализации схемы было создано десять подразделений (офисов), куда входили кол-центр, юридический отдел, отдел кадров, бухгалтерия, отдел развития, служба безопасности, отдел информационных технологий и другие структуры.

В период с июля 2012 года по ноябрь 2013 года четыре молодые женщины и 14 мужчин, действуя от имени 34 различных банковских учреждений, изготавливали поддельные банковские гарантии, которые впоследствии реализовывали различным организациям и фирмам как требования обеспечения исполнения государственного и муниципального контракта.

В результате этой деятельности 360 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям причинен ущерб на сумму не менее 23,4 млн рублей.



Материалы уголовного дела после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будут направлены прокуратурой края в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

