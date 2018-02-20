6 февраля 2018 года в московском аэропорту Шереметьево был задержан предполагаемый организатор ряда проектов, классифицируемых как финансовые пирамиды, Павел Крымов.

Химкинский городской суд Московской области подтвердил полномочия правоохранительных органов РФ, задержавших Крымова, и продлил меру пресечения на 40 дней – до 17 марта 2018 года.

Павел Крымов – выходец из Украины, который работал не только в своей стране, но и на территории Белоруссии и Казахстана, где его деятельность привлекла внимание правоохранительных органов, и он был обвинен в мошенничестве. По подсчетам пострадавших, Крымов заработал на своих проектах порядка $30 млн.

Как сообщает Anycoin , предполагается, что Крымов является организатором ICO проекта WorldCore, токен которого, WRC, в сети прозвали «шиткоином». Еще одним криптовалютным проектом, организатором которого также может являться Крымов, стало неудавшееся ICO пирамиды Slovena. На его счету такие сомнительные предприятия, как Questra World, Atlantic Global Asset Management, Forex Trend и Panteon Finance.

Также Павел Крымов выступал в роли аналитика и автора прогнозов по криптовалютному рынку. Так, издание «Аргументы и факты» называло его «авторитетным специалистом в области финансового маркетинга».