Арбитражные суды России в минувшем году рассмотрели порядка 30 тыс. дел о банкротстве граждан. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на семинаре-совещании председателей судов субъектов РФ по итогам работы за 2017 год.



«С 2014 года число рассмотренных арбитражными судами дел о банкротствах выросло с 31 тысячи до 64 тысяч. Половину из них составили дела о банкротстве физических лиц», — сообщил Лебедев.

Глава Верховного суда России сообщил также, что в 2017 году российские суды рассмотрели 3,8 млн дел по спорам, связанным договорами о займах и кредитах.

«Заемщиками чаще всего выступают банки, однако востребованными становятся и услуги микрофинансовых организаций. Эти услуги предоставляются на условиях повышенных процентов и без проверок финансовой состоятельности заемщика», — отметил Лебедев.