Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего руководителя организации в хищении около 145 млн рублей у граждан обманным путем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант, являясь полномочным представителем зарегистрированной за рубежом корпорации, занимающейся финансовым посредничеством, совместно с сообщниками привлекал инвестиции граждан, обещая выгодное вложение в иностранный хедж-фонд. В арендованных в нескольких городах России офисах потерпевшим выдавались разработанные им квитанции и гарантийные сертификаты о внесении денежных средств.

«Однако обязательства не выполнялись в связи с тем, что возглавляемая обвиняемым организация хозяйственную деятельность не осуществляла и не имела расчетных счетов. Кроме того, установлено, что полученные от граждан денежные средства на счета иностранной корпорации не переводились», — говорится в релизе правоохранителей.

В результате противоправной деятельности пострадали 100 человек.

«Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнила официальный представитель МВД.



В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.